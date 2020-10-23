وزير التعليم يلقي كلمة العراق في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

2020/10/23 | 23:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ حازم مجمد حبيب

ألقى وزير التعليم والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب، كلمة العراق في فعاليات المؤتمر العام الرابع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال الوزير في كلمته عبر دائرة تلفزيونية خلال المؤتمر الذي عقد في العاصمة فيينا: إن "العراق من أوائل الدول الأعضاء التي صادقت على معاهدة انتشار الأسلحة النووية، وإن تنفيذ أحكامها يمثل الوسيلة الأمثل لتحقيق الاستخدام السلمي للطاقة النووية".

وكشف عن "تطلع العراق الى المشاركة في مؤتمر مراجعة المعاهدة القادم املا بالنجاح في اعتماد وثيقة ختامية تشمل جميع المبادئ الأساسية لإيجاد منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط".

وأكد "تواصل حكومة العراق وتعاونها مع الوكالة الدولية لإعادة تطوير قدراتها الوطنية من أجل استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية".

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