2020/10/23 | 23:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حسم وزير الشباب الرياضة، عدنان درجال، حضور الجماهير من عدمه في الدوري الممتاز المقرر إنطلاقه يوم الأحد المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درجال يحسم حضور الجماهير في الدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (درجال يحسم حضور الجماهير في الدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).