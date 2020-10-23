بالصور.. مطعم نسوي في السليمانية يستقطب السياح

2020/10/23 | 23:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} في ظل الصعوبات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها اقليم كردستان أفتتحت عائلة {الماس أحمد} في احدى الطرق السياحية في منطقة سيتك مطعما فلكلوريا للأكلات الكردية ليكون مقصدا للسياح والزائرين في تلك المنطقة.

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