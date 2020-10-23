فرنسا.. إصابات كورونا تتخطى المليون

2020/10/23 | 23:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، قد تجاوز المليون.

وسجلت فرنسا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 42032 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و41075 حالة.

وبذلك تصبح فرنسا سابع دولة تسجل أكثر من مليون إصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة التي سجلت 8.4 مليون إصابة والهند التي سجلت 7.8 مليون والبرازيل التي سجلت 5.3 مليون وروسيا التي سجلت 1.5 مليون.

كما أعلنت كل من الأرجنتين وإسبانيا تسجيل أكثر بقليل من مليون إصابة بوباء كورونا.

المصدر: RT

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