2020/10/23 | 23:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذالحدودية، اليوم الجمعة، عن إحباط محاولة تهريب عجلات دون الموديل في منفذ أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها في منفذ أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة، احبطت محاولة تهريب عجلات صالون عدد ( 8 ) دون الموديل مخبأة خلف مواد احتياطية في حاويتين حجم (40) قدم”.

واضافت، انه “تمت عملية الضبط وفق معلومات واردة من جهاز الأمن الوطني، تم ضبط العجلات في نقطة البحث والتحري بعد إكمال المعاملة الكمركية والمعدة للتهريب والغير مسموح باستيرادها وفق الضوابط والتعليمات”.





واكدت، انه “تم إحالة المخالفة الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

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