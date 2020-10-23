المنافذ الحدودية تعلن إحباط محاولة تهريب عجلات دون الموديل في منفذ أم قصر الشمالي

2020/10/23 | 23:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية عن إحباط محاولة تهريب عجلات صالون عدد( 8 ) دون الموديل مخبأة خلف مواد احتياطية في حاويتين حجم (40) قدم في منفذ أم قصر الشمالي في محافظة البصرة.

وذكرت الهيأة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “تمت عملية الضبط وفق معلومات واردة من جهاز الأمن الوطني ، تم ضبط العجلات في نقطة البحث والتحري بعد إكمال المعاملة الكمركية والمعدة للتهريب والغير مسموح باستيرادها وفق الضوابط والتعليمات .

واضافت ” تم إحالة المخالفة الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

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