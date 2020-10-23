وزير تشيكي مهدد بفقدان منصبه بسبب

2020/10/24 | 00:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض وزير الصحة التشيكي الاستقالة من منصبه عقب انتشار صور له وهو يأكل في مطعم في العاصمة براغ، كان مغلقا بسبب قيود الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقل موقع "فويس أوف أميركا".

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