صحفي معتقل في أربيل ينقل رسالة إلى زوجته عبر الصليب الأحمر!

2020/10/24 | 00:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نقل أحد الصحفيين الكرد المعتقلين في سجون أربيل، رسالة إلى زوجته عبر الصليب الأحمر، وذلك بعد أن بقي مجهول المصير بالنسبة لعائلته لمدة أسبوعين. وقالت روكش عزالدين جبار، زوجة الصحفي شيروان شيرواني، في تصريح لـ "ناس كرد، الجمعة (23 تشرين الأول 2020)، إن "الصليب الأحمر الدولي زار زوجها في السجن ونقل عنه رسالة، عقب زيارة لها لمقر الصليب الاحمر قبل بضعة أيام ومطالبتهم بتقصي مصير زوجها الصحفي شيروان شيرواني، لعدم توفر أي معلومات عنه بعد عدة أيام من اعتقاله".

وأضافت، "اتصل بي الصليب الاحمر الدولي عقب زيارتهم لشيروان في السجن وشاهدوه كان لديه رسالة ولأنني كنت بعيداً عن أربيل قرأوا الرسالة لي عبر الهاتف وجاء فيها: (أنا في وضع جيد في السجن، الطعام والشراب متوفران، ولا تقلقوا علي)".

وتابعت، "سمعت من مسؤولي الصليب الأحمر الدوليين أن وجهه وجسده لم يكن عليهما أي آثار للضرب".

وقالت: "نعرف الان مكان سجن شيروان وهو الأسايش العامة في اربيل ".

وقبل نحو 15 يوماً، ألقت قوة أمنية القبض على الصحفي والناشط شيروان شيرواني بامر من القاضي، ولم يسمح لأقاربه ومحاميه بزيارته لعدة أيام ولم يتم الكشف عن مكانه، وأثار الحادث ردود فعل من النشطاء والصحفيين على المستويين المحلي والأجنبي.

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