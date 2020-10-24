أمين عام الناتو يعلن عن قرار للحلف يخص العراق

2020/10/24 | 00:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن الأمين لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، عن مناقشة توسيع مهام الحلف في العراق.

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