عقوبات متبادلة تعيد العراق الى ساحة صراع بين أميركا وإيران..والكاظمي:نرقص مع الثعابين

2020/10/24 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬واشنطن‭- ‬لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ عاد‭ ‬العراق‭ ‬ساحة‭ ‬لتبادل‭ ‬العقوبات‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وطهران‭ ‬،‭ ‬بما‭ ‬يرفع‭ ‬من‭ ‬سخونة‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬تنتظره‭ ‬ايام‭ ‬احتجاج‭ ‬شديدة‭ ‬اعلن‭ ‬عنها‭ ‬المتظاهرون‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير‭ ‬امس‭..‬ حيث‭ ‬أعلنت‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬خارجيتها‭ ‬الجمعة،‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬السفير‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬لدوره‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬‮«‬إرهابية‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬مصالحها،‭ ‬منها‭ ‬اغتيال‭ […]

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