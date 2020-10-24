2020/10/24 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الاحداث الطارئة التي تقع فجأة تحيلنا الى أسئلة متكررة، كما في حرائق سوريا الهائلة التي دمرت ملايين اشجار الزيتون والكروم والثمار الاخرى ومشكلة السيطرة على النيران، أو حادث غرق العبّارة ومقتل مائتين من الافراد في نهر دجلة بالموصل، أو حادثة جديدة شغلت العراق قبل ايام قليلة، وهي رمي امرأة، بسبب خلافات اجتماعية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطط الطوارىء.. النقص المستمر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطط الطوارىء.. النقص المستمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).