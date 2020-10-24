2020/10/24 | 00:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البيت الأبيض:ترامب سيسحب الخرطوم من لائحة الارهاب واشنطن- الخرطوم -الزمان أكدت الخرطوم الجمعة تطبيع علاقاتها مع دولة اسرائيل و»إنهاء حالة العداء بينهما»، وفق ما جاء في بيان ثلاثي صادر عن السودان والولايات المتحدة وإسرائيل نقله التلفزيون الرسمي السوداني. وجاء في البيان المشترك «اتفق القادة (في الدول الثلاث) على تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل وإنهاء […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعلان تطبيع العلاقات بين السودان واسرائيل ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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