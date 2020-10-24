اعلان‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات بين‭ ‬السودان‭ ‬واسرائيل‭ ‬

2020/10/24 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البيت‭ ‬الأبيض‭:‬ترامب‭ ‬سيسحب‭ ‬الخرطوم‭ ‬من‭ ‬لائحة‭ ‬الارهاب واشنطن‭- ‬الخرطوم‭ -‬الزمان‭ ‬ أكدت‭ ‬الخرطوم‭ ‬الجمعة‭ ‬تطبيع‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬دولة‭ ‬اسرائيل‭ ‬و»إنهاء‭ ‬حالة‭ ‬العداء‭ ‬بينهما‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ثلاثي‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬السودان‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬نقله‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬السوداني‭.‬ وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬المشترك‭ ‬‮«‬اتفق‭ ‬القادة‭ (‬في‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭) ‬على‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬السودان‭ ‬وإسرائيل‭ ‬وإنهاء‭ […]

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