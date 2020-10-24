فيديو.. ماذا قالت ياسمين صبري عن زوجها وعن فستانها بمهرجان الجونة؟

2020/10/24 | 00:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ حرصت الفنانة المصرية ياسمين صبري على حضور حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة ، وكشفت تفاصيل زواجها وإطلالتها المميزة بالمهرجان.



وأوضحت ياسمين خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، عقب الحفل، أن إطلالتها في الحفل من اختيار زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قائلة: “الفستان […]

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ماذا قالت ياسمين صبري عن زوجها وعن فستانها بمهرجان الجونة؟ ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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