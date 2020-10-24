2020/10/24 | 00:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- سرى جياد/ اكد المتحدث بأسم وزارة التربية حيدر فاروق بأن الوزارة ستعتمد التعليم المدمج خلال العام الدراسي المقبل. أقرأ المزيد : هل تعتمد وزارة التربية “التعليم عن بعد” في العراق للعام الدراسي الجديد وقال فاروق في تصريح صحفي للمستقلة أن الوزارة وضعت آليات يمكن العمل بها لتلائم طبيعة المعطيات الموجودة لوجود الجائحة،مشيرا الى […]

التدوينة وزارة التربية والتعليم تعتمد استراتيجية التعليم المدمج لهذا العام ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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