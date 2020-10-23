دراسة: دواء شائع للقلب والأوعية الدموية يخفف مخاطر الوفاة بكورونا

2020/10/24 | 00:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة حديثة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة ميريلاند إلى أن مرضى فيروس كورونا الذين أضطروا إلى دخول المستشفى ويتناولون الأسبرين يوميا، تقل لديهم مخاطر الوفاة بالمرض.

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