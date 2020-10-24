الأهلي المصري يعبر بسهولة الوداد المغربي ويتأهل لنهائي أبطال أفريقيا

2020/10/24 | 00:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أقتنص الأهلي المصري فوزا سهلا، على حساب ضيفه الوداد المغربي بنتيجة (3-1)، مساء الجمعة، بملعب القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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