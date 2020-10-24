بالفيديو.. إندلاع نزاع عشائري مسلح شرق بغداد

2020/10/24 | 00:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أندلع نزاع عشائري شرق العاصمة بغداد.

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