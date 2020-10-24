الشرطة الإتحادية تدفع بتعزيزات نحو شرق بغداد (فيديو)

2020/10/24 | 01:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجهت الشرطة الإتحادية تعزيزات من قواتها نحو منطقة الفضيلية شرق بغداد بعد نشوب نزاع عشائري "عنيف" في المنطقة.



وأخبر مصدر أمني "ناس" ليل الجمعة على السبت (24 تشرين الأول 2020) عن توجه قوات من الفرقة الاولى من الشرطة الإتحادية نحو منطقة الفضيلية، لاعتقال مطلوبين وإيقاف النزاع العشائري الذي سُمع دوي رصاصه في عدة مناطق شرق العاصمة".

المصدر قال لـ "ناس" أن "القوات وصلت بالفعل، فيما تراجعت أصوات الإشتباكات تدريجياً".

في وقت لاحق، أكد مصدر ميداني أن "الهدوء مستمر في المنطقة منذ نحو 15 دقيقة، وذلك بعد انتشار القوات الأمنية في الشوارع الرئيسة للمنطقة التي شهدت تراشقاً عنيفاً بين مسلحي العشائر، استخدموا فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

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