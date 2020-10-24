2020/10/24 | 01:05 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول الأوروبية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يكشف عن إجراءات جديدة إثر جولته الأوربية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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