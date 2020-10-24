الكاظمي يكشف عن إجراءات جديدة إثر جولته الأوربية

2020/10/24 | 01:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول الأوروبية.

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