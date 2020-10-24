يوفنتوس يعلن شفاء ماكيني من كورونا

2020/10/24 | 01:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلن نادي يوفنتوس، شفاء الأمريكي ويستون ماكيني، لاعب وسط الفريق، من فيروس كورونا المستجد.

وكان النادي الإيطالي قد أعلن إصابة ماكيني بكورونا، في الأيام الماضية بعدما جاءت نتيجة فحوصاته إيجابية.

وقال يوفنتوس في بيان عبر موقعه الرسمي: "أجرى ماكيني وفقًا للبروتوكول، مسحة كورونا والتي جاءت نتيجتها سلبية".

وأضاف البيانكونيري، أن ماكيني تعافى بذلك من الفيروس ولم يعد يخضع للعزل المنزلي.

وبالتالي، أصبح كريستيانو رونالدو، نجم وهداف اليوفي، هو اللاعب الوحيد الذي لا يزال مصابًا بالفيروس.

المصدر: كورة

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