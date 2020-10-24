2020/10/24 | 01:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ لمع عدد كبير من نجوم الزمن الجميل في سماء الفن العراقى ، و كثيرا ما يجرفنا الشوق لمشاهدة نجوم الفن الذين ينتمون لجيل الثمانينات والتسعينات ، فمنهم من رحل ومنهم ابتعد عن الأضواء ، وترصد” المستقلة” فى هذا التقرير جميلات وحسناوات الفن العراقى ، اللاتي أثرين الشاشة العراقية بأروع القصص والأدوار، جعلتهن […]

التدوينة فيديو وصور..



جميلات الفن العـراقي وفراشاتـه في الثمانينات والتسعينات ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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