هجمات جديدة تودي بـ 23 جنديا في أفغانستان

2020/10/24 | 01:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 23 جنديا أفغانيا، على الأقل، مصرعهم في هجمات جديدة نفذتها عناصر تابعة لطالبان، وسط استمرار الجمود في محادثات السلام الجارية في قطر، والتي تلعب فيها الولايات المتحدة دور الوسيط، وفقا لما نقل موقع "فويس أوف أميركا".

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