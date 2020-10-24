بالوثيقة.. العراق يرد على طلب لمصر بشأن الأخوان المسلمين

2020/10/24 | 01:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} رد العراق رسمياً، على طلب لمصر بشأن جماعة الأخوان المسلمين المحظورة والمصنفة بالإرهاب لديها.

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