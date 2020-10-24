2020/10/24 | 02:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال خبير بشؤون التصويت المبكر، الجمعة، إن أكثر من 50 مليون أميركي قاموا بالتصويت بالانتخابات الرئاسية فعلا، في إشارة إلى إقبال قياسي محتمل على منافسة الثالث من نوفمبر ما بين الرئيس، دونالد ترامب، ومنافسه، جو بايدن، وفقا لما نقلت رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقبال هائل على التصويت المبكر في الانتخابات الأميركية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقبال هائل على التصويت المبكر في الانتخابات الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).