استعادة 5 آلاف قطعة أثرية من بريطانيا

2020/10/24 | 02:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: محمد الأنصاري

زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح أمس الجمعة، المتحف البريطاني في العاصمة لندن، وذلك على هامش زيارته بريطانيا التي اختتمها يوم أمس الجمعة، واطلع على القطع الأثرية التي سيتم تسليمها الى العراق رسميا مطلع العام المقبل.

ويقدر عدد القطع الأثرية المعدة للتسليم الى الحكومة العراقية ما يقارب خمسة آلاف قطعة من الرُقم الطينية، والتي تعد أكبر عملية لإرجاع الآثار في الوقت الحالي، كما ستتسلم الحكومة العراقية قطعة أثرية من لوحة سومرية حجرية كانت مهربة، وتمكن العراق مؤخراً من استعادتها.

إلى ذلك، التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وذلك في إطار جولته الأوروبية التي شملت أيضا فرنسا والمانيا.

وبحث اللقاء بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض مجمل المستجدات والمواقف السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي.

وجرى خلال اللقاء، الاتفاق على المزيد من التعاون بين بغداد ولندن، في مجال محاربة الإرهاب، وأيضا في المجال السياسي والاقتصادي، في ظل ما يواجهه العراق من تحديات اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وتداعيات جائحة كورونا، والمضي قدما لتعاون ستراتيجي بين العراق والمملكة المتحدة، يشمل محاور متعددة.

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