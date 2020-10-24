جدل بشأن شكل الدوائر الانتخابية المتعددة

2020/10/24 | 02:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: مهند عبد الوهاب

قال النائب عن تحالف سائرون، جواد حمدان: ان «جلسة اليوم ستعرض الجدول الملحق بقانون الانتخابات والذي مازال الجدل قائماً بشأنه ولم تتوصل الكتل السياسية لاتفاق معين بشأن الدوائر الانتخابية المتعددة حتى الان».



واضاف، لـ«الصباح»، ان الكتل صوتت على القانون ولكن مازال الاتفاق النهائي غير مبرم بشأن شكل الدوائر المتعددة لان هناك بعض الكتل تعتقد ان اقرار هذه الدوائر سيخسرها الكثير من قواعدها الانتخابية.

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