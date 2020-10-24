"مصر قد تعمد إلى تفجير سد النهضة".. ترامب يوجه انتقادات لإثيوبيا

2020/10/24 | 03:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، إثيوبيا على خلفية بنائها سداً ضخماً على نهر النيل، قد تعمد مصر "إلى تفجيره" بحسب قوله.

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