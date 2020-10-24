"لا علامة حياة من والدتي".. إيران تعتقل ناشطة حقوقية ألمانية

2020/10/24 | 03:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الجمعية الدولية لحقوق الإنسان ومقرها فرانكفورت يوم الجمعة اعتقال الناشطة الألمانية الإيرانية في مجال حقوق المرأة ناهد تقوي في إيران.

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