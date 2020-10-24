متحف للغبار وحياة ممكنة روايتان لفارس السردار

2020/10/24 | 03:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل- الزمان صدرت عن دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع- دمشق رواية للكاتب فارس السردار بعنوان ( مُتحفٌ للغبار) بواقع ٢١٨ صفحة من الحجم المتوسط٠ الرواية تتناول التركيبة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لمدينة الموصل منذ مطلع القرن الماضي٠ والتي رسمت ملامح خصوصيتها، التي أهلتها لمواجهة التحديات والتي تُجت بمواجهتها الملحمية مع ظاهرة ( داعش)٠ عبر رصدها لتاريخ […]

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