برشلونة يخطط لبيع ديمبيلي

2020/10/24 | 03:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واع

وجهت إدارة برشلونة الإسباني، تهديدًا، لنجم الفريق عثمان ديمبيلي ، بعدما عرقل خطة العملاق الكتالوني في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وحسب ما ذكرته صحيفة “سبورت” إن إدارة برشلونة غاضبة من تصرفات الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي رفض الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقرر برشلونة إنه في حال رفض ديمبيلي تجديد تعاقده مع الفريق، خلال الفترة المقبلة سيتم عرضه للبيع، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويأتي هذه القرار في ظل اقتراب انتهاء عقد الفرنسي مع الفريق، في صيف 2022، وهو ما يعني أن الفرصة الأخيرة لبيع اللاعب بمقابل جيد في كانون الثاني المقبل.

وقد رفض ديمبيلي الخروج من برشلونة، الأمر الذي عطل النادي عن إبرام تعاقداته وتلبية مطالب الهولندي رونالد كومان الذي لا يقتنع بمستوى الفرنسي.

المصدر: RT

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