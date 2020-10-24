إصابات كورونا.. يوم لم تشهده الولايات المتحدة من قبل

2020/10/24 | 04:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الولايات المتحدة، الجمعة، رقما قياسيا في عدد إصابات كورونا لم تشهده من قبل، الأمر الذي يؤشر إلى أيام صعبة قادمة.

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