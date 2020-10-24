مكافحة كورونا.. تطور جديد في موقف فاوتشي بشأن وضع الكمامة

2020/10/24 | 05:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة، جدد مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي دعوته للأميركيين للبس الكمامة، ولكنه لم يخف تاييده لفرضها في حال كان هناك عدم استجابة للإجراءات المتبعة لمكافحة الوباء ومن بينها استخدام الكمامة، خصوصا في الأماكن العامة.

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