جورج لوكاتش - مشكلات نظرية الرواية - صلاح السروى

2020/10/24 | 06:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صلاح_السروى ترجمها عن المجرية: د.



صلاح السرويهذا النص:كتبه "جورج لوكاتش" ضمن مجموعة من الدراسات، والمقالات، والمناقشات، بين عامي (1930، و1945).



ونشرت جميعها في كتاب بعنوان "كتابات جمالية" باللغة المجرية في بودابست عام 1982، عن دار "كوشوط لنشر الكتب"، وهي الطبعة التي اعتمدت عليها في الترجمة إلى العربية.وهذه الدراسة، في الأصل، كانت محاضرة ألقاها لوكاتش في المناقشة التي نظمها (معهد الفلسف ......





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