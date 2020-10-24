شارلي ايبدو - Charlie Hebdo - محمد حسام الدين العوادي

2020/10/24 | 06:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسام_الدين_العوادي توجّعَ القَلَمُ المجروحُ في ألمِوضُّرجت ريشةٌ مطعونةٌ بدمِاليومَ قد طَعَنوا حرّيّةً بِقَنافَسالَ فيضٌ من الأشعارِ والكَلِمِإني رأيتُكِ يا شارلي مضرّجَةًبحِبرِكِ الأحمَرِ الفوّاحِ في عِظمِلا تَحسَبنْ شُهداءَ الرّأيِ قد قُتِلوابل خلّدَ الدّهرُ قتلى الرّأي والقلَمِأمواتُ هُم بعيون البعضِ قد قُتِلواأحياءُ هُم بعيونِ الدّهرِ في قِمَمِجنّاتَ عد ......





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