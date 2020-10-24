تربية الطفل واستراتيجية الحقيقية. - لطيفة الحياة

2020/10/24 | 06:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لطيفة_الحياة جلست على الأريكة أقلب القنوات التلفزيونية وعلى مقربة مني كانت الطفلة خولة ابنة أخي - ذات الثمانية شهور من عمرها- تلعب بمجموعة من الدمى البلاستيكية والقطنية لحيوانات مختلفة.



أحاطتها أمها بهذه الألعاب الجامدة، كي تتمكن هي من قضاء أشغال البيت من تنظيف وطبخ وغسيل وغيره.



فبينما توقفت عند البرنامج الثقافي "ناسيونال جيوغرافي"، أثار انتباهي تعلق خولة بلعبة واحدة في شكل سلحفاة كبيرة مزركشة، حيث كانت تدخل س ......





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