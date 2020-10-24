العثور على أول عش للدبابير القاتلة في الولايات المتحدة

2020/10/24 | 06:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الزراعة بولاية واشنطن الأميركية إن علماء حشرات يتبعون لها حددوا، لأول مرة، موقع عشٍ للدبابير القاتلة في الولايات المتحدة، وفقا لما نقلت إذاعة "NPR" الأميركية.

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