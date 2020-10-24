محدث.. الأسهم الأمريكية تسجل أول خسائر أسبوعية في شهر

2020/10/24 | 08:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الارتفاع على مؤشرات الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مع مراقبة نتائج أعمال الشركات وتطورات حزمة التحفيز، لكنها سجلت خسائر أسبوعية لأول مرة

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