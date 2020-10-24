السودان تعلن إنهاء حالة العداء مع إسرائيل.. وأمريكا تعد بتقليل أعباء ديونها

2020/10/24 | 08:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت دولة السودان عن تطبيع العلاقات وإنهاء حالة العداء مع إسرائيل، فيما أكدت إدارة الولايات المتحدة عن اتخاذها خطوات لتقليل أعباء ديون حكومة الخرطوم.ونشرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الجمعة، البيان المشترك لكل من الرئيس …

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