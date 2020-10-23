الحشد الشعبي : بدانا جهود لاعادة نازحيي 14 قرية في صلاح الدين

2020/10/24 | 08:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

كشف الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني، الجمعة عن بدء جهود لاعادة نازحيي 14 قرية محررة في صلاح الدين.

وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” اعادة النازحين اولوية مطلقة بالنسبة لنا لانها تحسم ملف انساني بالاضافة الى انه يمثل ضرورة امنية في مسك مناطق وتفادي تحولها الى مضافات واوكار لتنظيم داعش الارهابي ناهيك عن تقليل حجم الانتشار الامني ونقل القطعات الى مناطق اخرى بحاجة للدعم الميداني”.

واضاف الحسيني،ان” الحشد الشعبي بالتنسيق مع القيادات الامنية في صلاح الدين بدء خطة جديدة لاعادة نازحيي 14 قربة محررة تقع ضمن حوض المطيبيجة والمناطق القريبة منها لافتا الى ان الحشد بدء مؤخرا بعمليات تمشيط مكثفة لتامين المناطق بالاضافة الى دوره في منع اي وجود للارهابيين لافتا الى ان الجهد الان يقع على عاتق الموسسات الحكومية في توفير الخدمات الاساسية استعدادا لعودة الاسر وانهاء معاناتها”.

واشار الحسيني الى ان” الحشد الشعبي اعادة اكثر من 3 الاف اسر خلال 2020 في ديالى وهو مستمر في اعادة ما تبقى منهم وفق القدرات المتوفرة لان بعض المناطق دمرت من قبل الارهاب خاصة ملف الخدمات الاساسية ما يستدعي جهود اكبر من قبل الادارات الحكومية في دعم المناطق المحررة”.،انتهى 25 ف

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