دراسة: الالتزام بارتداء الكمامات يمكن أن ينقذ حياة 130 ألف شخص بحلول الربيع

2020/10/24 | 08:01 - المصدر: NRT عربية

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إجراءات وقائية من كورونا

فوتو: أرشيف

منذ 2 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت دراسة جديدة، بان ارتداء أقنعة الوجه والكمامات بشكل كامل، يمكن أن يمنع وقوع 130 ألف حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، حتى نهاية شهر شباط المقبل.

وبحسب الدراسة التي أعدتها مجلة "نيجرال ميدسن" فان ارتداء القناع بالصورة الصحيحة والتباعد الاجتماعي، هما أهم وسيلتين للوقاية من الفيروس التاجي حتى موعد اعتماد اللقاح، فيما اكدت ان "الالتزام بارتداء القناع بشكل كامل يمكن أن يمنع الموجة الثانية من المرض، حتى مع وجود قيود عامة أقل صرامة".

ووجدت الدراسة، أنه حتى لو ارتدى 85 في المئة فقط من الناس الأقنعة في الأماكن العامة، يمكن إنقاذ حياة ما يقرب من 96 ألف شخص.

وأشارت إلى ان عدم الامتثال لارتداء القناع بالشكل الكامل من قبل 95 في المئة من الناس، يمكن أن يؤدي لوفاة أكثر من نصف مليون شخص بسبب الوباء، وفق توقعات باحثون في معهد القياسات الصحية والتقييم.

وأكد نحو 49 في المئة من الأميركيين، أنهم ملتزمون بارتداء الأقنعة في الأماكن العامة بصفة دائمة، فيما أفاد الباحثون أن 95 في المئة من الناس يردون الأقنعة في الولايات المتحدة.

يذكر أنه حتى الآن لم يحظى أي لقاح باعتماد رسمي في العالم، في الوقت الذي يتوقع فيه العلماء أن هذه اللقاحات لن تتوفر قبل العام المقبل، بينما لن تكون الجرعات متوفرة على نطاق واسع قبل أبريل المقبل.

ر.إ

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