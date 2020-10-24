السودان عن الاتفاق مع إسرائيل: ما حصل ليس تطبيعا

2020/10/24 | 08:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 8 ساعة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أوضح وزير خارجية السودان المكلف، عمر قمر الدين، الجمعة، ان الاتفاق مع إسرائيل كان حول التطبيع، وفي حال صادقت مؤسسات السودان الديمقراطية عليه يصير تطبيعا.

وقال قمر الدين في حديث مع تلفزيون السودان اليوم، (23 تشرين الأول 2020)، إن "التطبيع هو عمل طويل وليس حدثا في حد ذاته بل عملية مستمرة"، وإن الحكومة غير قادرة على التطبيع بذاتها، وتنتظر المصادقة البرلمانية.

وبين، "وقد انتهت بهذا الاتفاق" أن بلاده ينتظر اكتمال "مؤسسات السودان الديمقراطية، ومن ضمنها المجلس التشريعي حتى يقر المصادقة على هذا الاتفاق حتى يصير تطبيعا".

وتحدث قمر الدين عن فوائد الاتفاقية مشددا على أن المهم إنهاء حالة العداء (بين السودان واسرائيل) والتي استمرت لعقود وما زالت في قوانين السودان.

وذكر: إن كل الخطوات المقبلة رهن بتصديق البرلمان على الاتفاق.



وقال "المهم أننا بدأنا الخطوة الأولى بهذا الاتفاق نحو المسير إلى آفاق أرحب وإلى أن يعود السودان إلى الأسرة الدولية وهذه نقطة البداية".

A.A

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