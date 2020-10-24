2020/10/24 | 08:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حزب العدالة والتنمية وقد ذاق السلطة ونعيمها تولدت لديه رغبة أقوى في البقاء في السلطة، وصار يلقي بأخطائه وزلاته وفشله على "العفاريت والتماسيح" وفق تعبير زعيمه بنكيران، ولم تعوزه وسيلة المظلومية وادعاء الاستهداف من خلال "حملات مسعورة"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحزب الإسلامي في المغرب على مذبح المعاشات البرلمانية!) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحزب الإسلامي في المغرب على مذبح المعاشات البرلمانية!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).