كورونا بالولايات المتحدة.. حصيلة إصابات

2020/10/24 | 08:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} في حصيلة قياسية يومية منذ أشهر، سجلت الولايات المتحدة، الجمعة، نحو 80 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، حسب إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" المرجعية التي تحدث بياناتها باستمرار.

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