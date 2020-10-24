تحرك عسكري أميركي قرب الصين.. وترقب لرد بكين

2020/10/24 | 08:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت الولايات المتحدة، أنها أرسلت زوارق دورية لخفر السواحل في المحيط الهادئ لمواجهة أنشطة الصين التي "تزعزع استقرار" مناطق صيد السمك المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

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