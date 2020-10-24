الحشد الشعبي: كشفنا عشرات المضافات الداعشية من خلال “المسيرات” 

2020/10/24 | 08:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

كشف مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، السبت، عن كشف عشرات المضافات الداعشية من خلال الطائرات المسيرة.

وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان “الوية الحشد الشعبي في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين بدأت باستخدام مكثف للطائرات المسيرة في العمليات العسكرية خاصة في مناطق التلال والوديان والبساتين الزراعية التي تتميز بالتعقيدات من ناحية التضاريس لقدرتها في كشف الاهداف والرصد ومتابعة اي تحركات مربية لخلايا التظيم الارهابي”

واضاف الحسيني،ان” الطائرات المسيرات كشفت العشرات من مضافات داعش السرية وكان سلاح فعال في كل العمليات العسكرية الاخيرة واحبطت محاولات اجرامية للتنظيم في التسلل والهروب”.

وأشار إلى أن “تنظيم داعش الاجرامي ضعيف جدا بعد انتكسارات الاخيرة في كل القواطع ومقتل ما تبقى من قياداته”.



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