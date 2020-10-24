اقتصادي: الورقة البيضاء لا تتضمن ملامح واضحة للإصلاح

2020/10/24 | 08:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشف الخبير الاقتصادي باسم انطوان، السبت، عن عدم تضمين الحكومة أي ارقام او جدول زمني ضمن ورقة الاصلاح، مبينا ان ورقة الاصلاح لا تتضمن أي ملامح واضحة.

وقال انطوان في تصريح لـ/المعلومة/ ان “ورقة الاصلاح الاقتصادي التي اعلنت عنها الحكومة لا تتضمن أي ملامح اصلاحية كما اشاعته”.

واضاف ان “الورقة لا تحتوي على أي ارقام او مبالغ تخمينية للصرف مقابل الاصلاح وتحقيق اقتصادي استثماري يرفع من الناتج الاجمالي العراقي”.

واشار انطوان إلى ان “الاصلاحات الاقتصادية لا يمكن ان تتحقق دون محاربة الفساد وانهاء وجوده في مفاصل الدولة”.



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