2020/10/24 | 08:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير إعلامية أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، سيكون جاهزا ليشارك مع فريقه يوفنتوس في المباراة المرتقبة ضد برشلونة في إطار بطولة دوري أبطال أوروبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات بمواجهة مرتقبة بين ميسي ورونالدو ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات بمواجهة مرتقبة بين ميسي ورونالدو ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).