2020/10/24 | 08:48 - المصدر: عين العراق

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السبت 24 أكتوبر 2020 | 08:43 صباحاً | عدد القراءات : 8

استعدادات أمنية وخدمية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري (ع)

باشَرت القطعات الامنية والجهات الخدمية خططها لتأمين زيارة الامام الحسن العسكري (ع) في قضاء سامراء التي تصادف غدا الاحد.

وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن جبار الدراجي في مؤتمر صحفي: انه تمت تهيئة القطعات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي بمختلف صنوفها، اضافة الى تهيئة المناطق ضمن الخطة الموضوعة لحماية الزائرين، حيث تم توزيع القطعات على مختلف المناطق المهمة في جنوب المحافظة وهناك دعم بقطعات امنية مختلفة من محافظات اخرى وصلت الى قضاء سامراء وتم اكمال انتشارها وان هناك تنسيقا مشتركا مع جميع القيادات الامنية والقوة الجوية وطيران الجيش والشرطة النهرية وبالاعتماد على جهد استخباراتي واسع في سبيل انجاح الزيارة وتأمين طريق بغداد سامراء بالكامل.

وأشار إلى وجود خطة ادارية ترافق الخطة الامنية في سبيل السيطرة على اعداد الزائرين وتسهيل دخولهم وخروجهم ونشر المواكب الخدمية وتقديم الدعم اللوجستي وتهيئة المستشفيات ونشر المفارز الطبية على طريق مرور الزوار.

وأوضح ان القطعات الامنية والادارية تعمل جميعا في سبيل الحفاظ على امن الزائرين و المواطنين في مدينة سامراء وحماية العتبات المقدسة الموجودة جنوب محافظة صلاح الدين التي يقصدها الزائرون في سامراء و بلد و الدجيل وتم وضع القطعات الامنية اللازمة لتنفيذ الخطط الكفيلة بحمايتها.





بدوره، ذكر مدير دائرة صحة صلاح الدين الدكتور رائد ابراهيم حمد لـ»الصباح» انه تم عقد اجتماع موسع مع مدراء المؤسسات الصحية في جنوب المحافظة لوضع آليه لاستقبال زوار الامام الحسن العسكري عليه السلام، حيث تمخضت عن هذا الاجتماع إجراءات صحية تتخذها الدائرة لاستقبال الزوار في قضاء سامراء منها تشكيل اربع فرق طبية موزعة على الطريق العام من جنوب سامراء الى المرقدين عليهما السلام، و تم تنسيق العمل مع القوات الامنية لتسهيل عمل الفرق الصحية التي تم تشكيلها وذلك من اجل تقديم الخدمات الصحية والطبية للزائرين، إلى جانب تفعيل المفارز الطبية وتوفير سيارات الإسعاف على طول الطريق الرابط من سامراء إلى حدود المحافظة الجنوبية، فضلا عن مناقشة التحضيرات اللوجستية والحالات الطارئة وتوفير احتياجات تلك المؤسسات بما يضمن نجاح الزيارة.

من جهته، قال مسؤول وحدة الشعائر الحسينية في جنوب محافظة صلاح الدين الحاج علي الحيدري لـ»الصباح» : ان اهالي قضاء بلد و الدجيل باشروا نصب المواكب الحسينية لتقديم الخدمات للزائرين وخصوصا القادمين سيرا على الاقدام، حيث امتدت المواكب من الحدود الادارية مع محافظة بغداد وصولا الى مدينة سامراء بما يقارب 50 موكبا في قضاءي بلد و الدجيل، حيث ستشمل الزيارة توافد الزائرين الى مرقد الامامين العسكريين عليهما السلام في قضاء سامراء ومرقد السيد محمد عليه السلام في قضاء بلد و مرقد الشيخ ابراهيم بن مالك الاشتر في قضاء الدجيل.

ولفت إلى استنفار جميع الدوائر المعنية لغرض الوقوف على احتياجات الزائرين وتقديم الخدمات الغذائية و الصحية لإنجاح الزيارة

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