الرافدين: حسابات المواطنين المودعين اموالهم بلغ 3769 في ايلول

2020/10/24 | 08:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلن مصرف الرافدين، السبت، ان عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال ايلول الماضي بلغت 3769 حساب توفير وجاري.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، ان “عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات اخرى وصلت الى 291 حساب في حين بلغ عدد حسابات التوفير للمواطنين الى 3478 حساب”.

وأضاف البيان، أن “المصرف مستمر في فتح الحسابات للمواطنين الراغبين في ايداع اموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت وبامكان زبائن المصرف زيارة فروعه في بغداد والمحافظات للاطلاع عليها”.



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