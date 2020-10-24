نائب: أي خطوة من الكاظمي تجاه مناطق الأقليات في سنجار ستواجه برد شعبي كبير

2020/10/24 | 08:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

حذر النائب عن نينوى قصي عباس، السبت، من مغبة استمرار الحكومة في تنفيذ اتفاق سنجار، مبينا ان أهالي سنجار يرفضون عودة البيشمركة الى القضاء.

وقال عباس في تصريح لـ/المعلومة/، إن “أهالي قضاء سنجار لديهم تخوف من تكرار سيناريو هجوم داعش عليهم ولذلك رفضوا الاتفاق”.

وأضاف ان “أهالي سنجار يرفضون عودة البيشمركة الى القضاء وان أي خطوة من الكاظمي تجاه مناطق الأقليات في سنجار سيواجه برد شعبي”.

وأشار عباس إلى أن “مراكز التنسيق التي اعلن عنها متواجدة في مناطق كركوك ومخمور وسنجار ولن تحقق أي نتيجة امنية في تلك المناطق”.



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